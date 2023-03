Milan-Salernitana, probabili formazioni. Pioli: «Ibrahimovic non sarà titolare»

Al di là del passaggio ai quarti di Champions, dopo 11 anni, in campionato c'è da riscattare la sconfitta in casa della Fiorentina. Contro la Salernitana a San Siro, attesi 72mila spettatori, al Milan servono punti per il quarto posto: «Ci dobbiamo ributtare nel campionato con grande determinazione. Se vogliamo rivivere certe emozioni che stiamo vivendo in Champions dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Ho visto quello che volevo vedere in settimana, siamo concentrati», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «La squadra sta bene fisicamente, mentalmente, tatticamente. Ci sono tante cose che possiamo fare meglio. Mercoledì abbiamo fatto un passo importante per la nostra crescita. Abbiamo lavorato tanto quando fuori c'erano tanti processi, siamo stati uniti e abbiamo cercato di capire cosa non funzionava. Tutta la stagione che verrà da domani in avanti sarà decisiva. Che Milan sarà? Il miglior Milan nel modo più assoluto, è una partita importante».

Milan, riposa Giroud. Ma non gioca Ibra

In attacco dovrebbe riposare Giroud, ma non sarà Ibrahimovic a sostituirlo dal primo minuto: «È presto sì. Dipende da tante cose. Sta migliorando, si sta allenando con più continuità nelle ultime settimane. Il percorso che stiamo facendo? Rispetto alla passata stagione stiamo facendo meglio in Europa e meno bene in campionato. Riuscire a mettere in Champions il Milan per tre anni di fila è un nostro obiettivo. D'ora in avanti ogni partita sarà pesante e importante».