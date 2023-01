Diretta Milan-Roma 1-0, Kalulu trova il vantaggio su colpo di testa da calcio d'angolo

Il big match tra Milan e Roma chiuderà la domenica del diciassettesimo turno di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20:45 a San Siro, con i rossoneri chiamati a vincere per non concedere terreno alle pretendenti dello scudetto, e i giallorossi intenzionati ad accorciare nuovamente sulla zona Champions League. Il Milan viene da due vittorie consecutive e ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la Roma (squadra battuta per 78 volte in A, più di qualunque altra). I capitolini, che saranno guidati ancora una volta da Foti in panchina, hanno ritrovato il successo contro il Bologna dopo una sconfitta e due pareggi. Si affrontano due attacchi opposti: i rossoneri sono la squadra che ha segnato più gol su azione in questo campionato (28), i giallorossi quella che ne conta di più da palla inattiva (il 42% dei 19 realizzati). Pioli, che non è riuscito a recuperare alcun infortunato, dovrebbe riconfermare l’undici che ha battuto la Salernitana. Brahim Diaz è ancora favorito su De Ketelaere. Qualche ballottaggio negli undici iniziali di Mourinho, specialmente tra centrocampo e trequarti. In difesa Ibanez e Mancini sono diffidati. Abraham torna dal 1’.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it