Milan-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Il giro di boa della Serie A regala subito uno scontro da brividi a San Siro, dove Milan e Roma si affrontano nel match di giovedì 6 gennaio, in programma alle 18:30 e valido per la prima giornata di ritorno del massimo campionato nazionale.

La squadra di Pioli, rinvigorita dal netto successo per 4-2 al "Castellani" di Empoli nell'ultima gara prima di Natale, continua l'inseguimento all'Inter capolista distante 4 lunghezze: lo fa potendo contare su recuperi eccellenti come Ibrahimovic e Rebic, con il primo pronto a riprendersi una maglia da titolare e il secondo di nuovo a disposizione dopo il lungo infortunio. A Milano si presenta però una Roma in forma e determinata sia ad allungare la striscia di tre risultati utili consecutivi che ad avvicinarsi alla zona Champions, al momento lontana 6 punti: Mourinho è costretto a rinunciare a Fuzato e Mayoral causa Covid-19 e a Diawara e Darboe, impegnati in Coppa d'Africa, ma è ben contento di recuperare un uomo chiave come capitan Lorenzo Pellegrini. L'unico Milan-Roma alla befana risale al 2004 e vide i rosseri imporsi 2-1 trascinati da Shevchenko: in attesa di sapere come andrà questa volta, lo spettacolo è comunque garantito. Ecco le probabili formazioni del match

Milan-Roma, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

Dove vederla in tv e diretta streaming

Milan-Roma delle 18:30 di giovedì 6 gennaio allo Stadio Meazza in San Siro sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN: per guardare l'incontro sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il box TIMVISION. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.