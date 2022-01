Milan, Pioli: «Sconfitta con lo Spezia da dividere con l'arbitro»

Pioli amareggiato. Dopo la rabbia in campo per l'errore di Serra. «Ho provato a calmare i giocatori ma non ci sono riuscito e lo dimostra il gol subito allo scadere. Le responsabilità sono nostre ma sono da dividere con la direzione arbitrale. Ci ha chiesto scusa, un peccato poteva essere una serata...». L'allenatore del Milan prova a buttare acqua sul fuoco: «Uno stop che non ci voleva, questa era una vittoria che volevamo fortemente. Ora vediamo di reagire nella prossima partita, tutti possono avere una giornata storta. E noi l'abbiamo avuta stasera».

Ambrosini, ex milanista e oggi commentatore tv, parla dell'aspetto psicologico da salvaguardare: «E' un bene incontrare subito avversari forti che ci daranno determinazione e voglia. Sul primo gol subito dobbiamo far meglio, non siamo riusciti a chiudere un match che si poteva vincere anche 1-0. Abbiamo perso non solo per nostre responsabilità»