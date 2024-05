Milan, Pioli saluta San Siro con il 3-3 contro la Salernitana. A segno anche Giroud, che andrà in Mls

Stefano Pioli saluta il Milan facendosi beffare dalla Salernitana.

Il più affettuoso è apparso Rafael Leao (il portoghese gli ha regalato un pensiero prima del match: «Grazie per avermi fatto diventare grande», in estrema sintesi la sua stima nei confronti dell’ormai ex tecnico). Ed è stato proprio l’esterno a firmare il vantaggio, approfittando di una clamorosa papera di Fiorillo. Al portiere della Salernitana (che fino a quel momento aveva ben figurato con tre belle parate) sfugge il pallone dalle mani e Rafael Leao insacca, correndo poi ad abbracciare Pioli. Passano soltanto cinque minuti ed è il turno di Giroud: angolo di Florenzi, sinistro del francese e gol del 2-0. «Merci Olivier Giroud», urla più volte lo speaker e dalla Curva Sud parte l’unico coro del primo tempo nei confronti del Diavolo. Il Milan segna anche il 3-0: verticalizzazione meravigliosa di Bennacer per Rafael Leao, palla in mezzo e rete di Theo Hernandez. Interviene il Var, che annulla per un fuorigioco del portoghese.

Nella ripresa il copione è lo stesso. I rossoneri attaccano, mentre la Salernitana cerca di difendersi, anche se colpisce con Simy. Calabria sigla il tris, ma Sambia e Simy riprendono il Diavolo. Al triplice fischio finale, cala il sipario sull’avventura milanista di Pioli, dopo quasi cinque anni: «Il mister è stato infinitamente importante. I risultati li sappiamo. Con l’allenatore siamo arrivati quattro anni di fila in Champions dopo sette anni che non ci andavamo, abbiamo vinto uno scudetto 11 anni dopo dall’ultima volta e abbiamo disputato una semifinale di Champions. È un Milan completamente diverso oggi rispetto a quello che ha trovato lui. Gli siamo infinitamente grati», il congedo dell’ad Giorgio Furlani. Salvatore Riggio