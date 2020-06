Milan, Pioli: «Dobbiamo puntare in alto, inizia un nuovo campionato»

Contro il Lecce «inizia un altro campionato» per il Milan che deve «puntare in alto» e mettere nel mirino persino la Roma, quinta con 9 punti di vantaggio. Ne è convinto Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta del Via del Mare, primo impegno in campionato: «Un calendario così non è mai esistito - spiega in conferenza stampa -, giocare senza pubblico toglierà molta adrenalina a tutti. Dovremo evitare di commettere gli errori del passato, mi aspetto un finale di stagione diverso».

«Se il campionato non fosse ripreso - aggiunge Pioli - la nostra sarebbe stata una stagione di rimpianti, ma ora invece abbiamo 12 partite per raggiungere l'Europa. Dobbiamo rincorrere e dobbiamo farlo bene ed il prima possibile. Oggi non siamo in Europa e sarebbe un peccato terminare la stagione in questa posizione, la classifica non rispecchia le nostre qualità. Non abbiamo un calendario facile ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chi ci sta davanti, di avere qualità e sacrificio. Domani contro il Lecce è una partita molto importante». La priorità del Milan, secondo Pioli, è crescere sotto porta: «Non siamo il quarto peggiore attacco del campionato perché non abbiamo creato ma perché abbiamo una delle percentuali di realizzazione più basse. Dobbiamo migliorare in questo. Saranno gli episodi a fare le differenze, fare un gol in più sarà sempre più determinate. Leao? può dare di più? Voglio di più da lui, deve essere più consapevole delle sue potenzialità».

Lo spettro di Ralf Rangnick non turba Stefano Pioli: «Non è difficile isolarsi, siamo dei professionisti e siamo abituati alle voci. In 40 giorni ci giochiamo tutto, è vietato distrarsi. Gli allenatori dipendono dai risultati e anche chi oggi sembra saldo tra due settimane potrebbe non esserlo più. Poi chi dovrà decidere deciderà ma non si decide mai da soli, anche io farò le mie riflessioni. La presenza della società non è mai mancata. Maldini e Massara li vediamo spesso a Milanello, Gazidis meno perché ha altre mansioni ma la sua presenza non può che far piacere». Il tecnico del Milan, alla vigilia della gara contro il Lecce, fa i complimenti al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per come ha gestito l'emergenza Coronavirus e per come sia riuscito a far ripartire la Serie A: «La sua grandissima credibilità e la sua coerenza sono la ragione per cui siamo tornati a giocare».

Ultimo aggiornamento: 15:24

