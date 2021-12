Milan-Napoli in diretta LIVE alle 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sono date battaglie a suon di vittorie e punti per quasi tutto il girone di andata, poi è arrivata l'Inter, che si è presa la testa della classifica e ha lasciato Milan e Napoli a lottare per il secondo posto. Almeno per il momento, ecco. Arriva solo alla diciottesima giornata la supersfida tra gli uomini di Stefano Pioli e quelli di Luciano Spalletti, ma promette comunque spettacolo, anche con tanti indisponibili. Ecco le probabili formazioni.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 16. Maignan; 25. Florenzi, 23. Tomori, 13. Romagnoli, 5. Ballo-Toure; 8. Tonali, 79. Kessie; 56. Saelemaekers, 10. Brahim Diaz, 30. Messias; 11. Ibrahimovic. All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): 25. Ospina; 2. Malcuit, 13. Rrahmani, 5. Jesus, 22. Di Lorenzo; 99. Anguissa, 4. Demme; 21. Politano, 20. Zielinski, 7. Elmas; 14. Mertens. All. Spalletti

Dove vederla in tv e diretta streaming

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, o mediante console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5. Altra soluzione, è quella che prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.