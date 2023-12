Milan-Monza 3-0: Reijnders, il giovane Simic (in gol all'esordio) e Okafor fanno sorridere Pioli

Il Milan dà continuità alla vittoria di Champions in casa del Newcastle e batte il Monza a San Siro. Decidono i gol di Reijnders, dopo appena tre minuti, del giovane Simic e di Okafor. Grande festa per il difensore della Primavera di Ignazio Abate lanciato nella mischia da Stefano Pioli. Non è parente di Dario Simic, che in rossonero giocò dal 2002 al 2008 vincendo uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Champions, due Supercoppe e un Mondiale per Club. Jan-Carlo, questo il suo nome, è stato portato in rossonero da Paolo Maldini, ex capitano ed ex dirigente del club di via Aldo Rossi.

Chi è Simic

È cresciuto in Germania, nello Stoccarda, ed è stato notato dagli osservatori del club rossonero durante l’Europeo Under 17, che Simic ha giocato con la casacca della Serbia, paese della madre, venendo eliminato soltanto in semifinale contro l’Olanda ai rigori. E contro il Monza ha realizzato un doppio sogno: il debutto in A (ed è il terzo giovane rossonero a farlo, dopo Bartesaghi e Camarda) per sostituire l’infortunato Pobega e il primo sigillo, sotto la Curva Sud. È un Milan che ha meritato questo successo.

La partita

Schierato con il 3-4-3, inizia subito forte sfiorando il gol con un colpo di testa di Giroud e sbloccando il risultato al secondo tentativo, quando Reijnders riceve palla, salta tre avversari e insacca in rete. È una gara in discesa: il Milan sembra rigenerato dal successo di St. James Park (nonostante la retrocessione in Europa League). Sfiora il raddoppio dopo cinque minuti con Theo Hernandez e successivamente con Loftus-Cheek, ma Di Gregorio sull’inglese è bravo a deviare in angolo. Pobega, schierato nella difesa a tre, alza bandiera bianca per un infortunio muscolare. Al suo posto debutta Simic che ci impiega 17’ per raddoppiare. Nella ripresa il giovane difensore sfiora addirittura la doppietta con un colpo di testa, sugli sviluppi di un corner. Poi è il turno di Giroud (alto) e di Okafor (tiro respinto da Di Gregorio). Ma lo svizzero non sbaglia il tris: gran pallone di Reijnders per Giroud, sponda per Okafor e gol. Finisce 3-0 e il Milan va a -5 dalla Juventus e a -6 dall’Inter (atteso stasera contro la Lazio).