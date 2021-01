Milan, Mandzukic vicinissimo: c'è il sì di Ibra, i dettagli del contratto

All-in su Mandzukic. Il Milan ha sciolto le riserve e già nelle prossime ore potrebbe chiudere l'operazione con gli agenti del croato. Pioli ha dato il suo ok e anche Ibrahimovic ha approvato l'arrivo dell'ex Juve, classe '86, come suo vice. In giornata i dirigenti meneghini discuteranno tutti i dettagli. L'ex Juve vorrebbe un contratto di 18 mesi, mentre il dt Maldini preferisce una formula diversa, ovvero la firma fino a giugno con possibile rinnovo di un'altra stagione. Filtra ottimismo: già la prossima settimana l'attaccante croato potrebbe essere a Milano per svolgere i test medici che anticipano la sigla.

Ultimo aggiornamento: 12:14

