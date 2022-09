Inter, prima il Milan poi il Bayern. Inzaghi: «L'ultimo derby lo abbiamo vinto 3-0. Il mercato? Sono soddisfatto»

È il momento della rivincita per l’Inter, sconfitta in campionato il 5 febbraio scorso. Con tanto di scudetto perso, essendo arrivati a -2 dal Milan: «L’ultimo derby noi lo abbiamo vinto 3-0 e poi abbiamo vinto in Coppa Italia. Sappiamo cosa sia accaduto in quello di campionato. Resta una gara che si prepara da sola. Si affrontano le prime due dell’ultimo campionato, due squadre forti con i propri principi di gioco», ha detto Simone Inzaghi.

«Tutte le gare sono equilibrate, come abbiamo visto finora. I duelli saranno molto importanti, sappiamo cosa voglia dire un derby per la nostra società e i nostri tifosi. Per noi gara molto importante», ha continuato il tecnico nerazzurro. Sul mercato, ha aggiunto: «Questa è l’Inter che volevo, la società ha lavorato molto bene, riuscendo a trattenere giocatori importanti. Sono molto soddisfatto della squadra. Siamo competitivi, lo dimostreremo anche quest’anno. Lukaku? Ha questo infortunio, la nostra speranza è recuperarlo prima della sosta. È per noi una perdita importante».

All’Inter serve personalità: «Saranno importantissimi gli episodi, oltre i duelli, come ho detto. Servirà determinazione e cattiveria. Se per me questa Inter è più forte rispetto all’anno scorso? Abbiamo lavorato bene, poi la risposta la darà il campo. Il nostro è stato un mercato intelligente. Tutti ci daranno un grossissimo aiuto». I nerazzurri arrivano a questo derby con un punto in più sul Milan: «Si è parlato molto della nostra sconfitta all’Olimpico con la Lazio. Dopo quattro gare, abbiamo 9 punti e siamo secondi in classifica. So che possiamo migliorare. Da qui a novembre sarà un turn de force. Acerbi? Lo conosciamo, è un giocatore con esperienza. Ha già lavorato con me e conosce i miei metodi. È un Nazionale, dovrà essere importante come Ranocchia l’anno scorso. Bastoni? Tornerà ad allenarsi in gruppo, dovrò decidere come dovrò decidere chi scegliere in attacco. Dovrò scegliere il partner di Lautaro Martinez».