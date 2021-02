Milan-Inter 0-1 diretta live: Ibra col tacco cerca il pari, Handanovic semplice

17'pt Cerca di aumentare i giri il Milan. La squadra di Pioli sembra aver assorbito il gol subito a freddo.

15'pt Ibra col tacco, dopo un'azione confusa dentro l'area nerazzurra. Il colpo dello svedese però è preda di Handanovic.

14'pt Bella azione dell'Inter sulla destra, con Lautaro servito da Eriksen in profondità che mette il pallone in mezzo. Anticipato Perisic sul secondo palo.

12'pt Primo giallo della partita, per Kjaer: steso Lautaro, che con una finta se n'era andato per vie centrali.

11'pt Lukaku protegge palla, cercando soprattutto poi la velocità di Hakimi. Al momento però tenuto bene da Theo Hernandez.

7'pt Il Milan ha subito il colpo. L'Inter è in palla e adesso trova spazio tra i reparti.

5'pt GOL INTER: Passano subito i nerazzurri. Rete di Lautaro Martinez. Cross di Lukaku, che trova tutto solo dentro l'area il compagno di reparto. Colpo di testa facile, e vantaggio della squadra di Conte. Partita subito in discesa per la capolista.

4'pt In fase di non possesso palla l'Inter si piazza tutta nella propria metà campo, pronta, la squadra di Conte, a colpire con la ripartenza. Il Milan cerca di gestire ma non trova spazio.

2'pt Inizio di marca nerazzurra, con un'azione che parte da sinistra, poi sfocia a destra, e si conclude con il tentativo di colpo di testa di Perisic sul cross di Barella.

1'pt Iniziata in questo istante la gara di San Siro. E, come in tutti i campi, minuto di raccoglimento per Mauro Bellugi.

Tutto pronto a San Siro. Le squadre stanno per entrare in campo. Tra poco fischio d'inizio di Milan-Inter.

Dopo 10 anni il derby di Milano torna a essere decisivo per lo scudetto. E poco dopo meno di un mese tornano a sfidarsi Ibra e Lukaku, protagonisti lo scorso 26 gennaio del duello sul quale ancora oggi la Procura Federale non si è pronunciata. È un tema questo della sfida (inizio alle 15) che vedrà di fronte le prime due delle classe. Con i nerazzurri sopra di un punto in classifica, che potrebbero, con una vittoria, piazzare l'allungo forse decisivo. Dall'altro lato ci sono i rossoneri che vengono dalle fatiche di Europa League dove però, Pioli, è riuscito a far riposare quasi tutti i big. Ma gli ingredienti sono così tanti (la sfida Hernandez-Hakimi può sicuramente incanalare il match) che è impossibile elencarli tutti. L'unica cosa certa è che sarà spettacolo. Arbitra Doveri di Roma.

TENSIONE A SAN SIRO

Fuori dallo stadio assembramenti di tifosi e tensione anche con la Polizia. Non sono belle immagini quelle che arrivano da San Siro. Dove le due tifoserie hanno atteso le squadre con cori e fumogeni accesi.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.

