Milan-Inter 0-2, gol di Dzeko e Mkhitaryan. Inzaghi vede la finale di Champions, a Pioli ora serve un'impresa al ritorno

È un’Inter che non ha pietà di nessuno. Alla squadra di Simone Inzaghi bastano 11’ per ipotecare la finale di Istanbul. Segnano Dzeko e Mkhitaryan, prende un palo devastante Calhanoglu e il Var toglie il rigore a Lautaro Martinez per una trattenuta lieve di Kjaer sull’argentino. È questo il riassunto di un primo tempo eccellente dei nerazzurri. Da parte sua, il Milan senza Rafael Leao perde anche Bennacer dopo 17 minuti. Al posto dell’algerino, giocatore fondamentale nello scacchiere rossonero, Stefano Pioli inserisce Messias.

Ma cambia inevitabilmente il gioco del Diavolo. Che già si fa sorprendere due volte. Prima sul vantaggio interista, quando Calhanoglu da corner dipinge una gran bella traiettoria, Dzeko si avventa sul pallone, anticipa Calabria e sblocca il risultato. Passano solo 3’ e la galloppata sulla sinistra di Dimarco viene raccolta da Mkhitaryan, che si infila in mezzo (Tonali è in ritardo) e sigla il raddoppio. Due schiaffi in pieno volto per il Diavolo. Che rischia il tracollo quando Calhanoglu dalla distanza centra un palo incredibile e Barella sfiora il 3-0 con un tiro che Maignan respinge.

Il Milan ci prova nella ripresa ma non basta. Ora servirà un'impresa

Nella ripresa il Milan prova a riaprire il match. Il primo tentativo è di Brahim Diaz che sfiora il palo con un tiro a giro, poi è Messias a buttare sul fondo una buona occasione. Maignan salva ancora, stavolta su Dzeko. Scampato il pericolo, il Milan sfiora il 2-1, ma Tonali, su una bella iniziativa del neoentrato Origi, centra il palo. Inzaghi inserisce Brozovic e Lukaku per Mkhitaryan e Dzeko e l’Inter ritrova vitalità. Finisce 0-2 e ora al Milan serve un’impresa.