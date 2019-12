Milan, indizio social di Ibrahimovic: foto su Instagram con gli occhi rossi come il fuoco

Ibra prepara il ritorno in rossonero. Si attende solo l'annuncio ufficiale della nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Intanto l'attaccante svedese offre un prezioso indizio social, postando in una storia su Instagram una sua foto con gli occhi rossi come il fuoco. Una allusione alla maglia che tornerà ad indossare. Ibrahimovic è atteso a Milano nelle prossime ore, già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l'ufficialità: il 38enne ha accettato un contratto di sei mesi con opzione per il rinnovo di un anno in base a presenze e gol. Ultimo aggiornamento: 13:11





