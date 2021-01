Milan, forte distorsione alla caviglia per Calhanoglu: a rischio con il Torino

In casa Milan i guai non finiscono mai. Dopo le positività di Krunic e Rebic (i due hanno già saltato la gara di San Siro contro la Juventus), si è fermato anche Calhanoglu. Il turco si è procurato una forte distorsione alla caviglia durante la partita contro la Juventus. Il fantasista sarà valutato domani, ma contro il Torino non dovrebbe farcela, salvo miracoli dello staff medico rossonero. Questo è un altro duro colpo per la squadra di Stefano Pioli, sconfitta al Meazza dai bianconeri dopo 304 giorni di imbattibilità in campionato. Anche perché sabato sera contro i granata mancheranno pure Gabbia (per lui stop lungo), Bennacer, Saelemaekers e Ibrahimovic. Il momento non è proprio buono. Adesso tutto il reparto offensivo è da reinventare. L’unica buona notizia è il ritorno dalla squalifica di Tonali, che in mediana affiancherà Kessie. I tre tenori nella trequarti saranno Castillejo, Brahim Diaz e Hauge. Rafael Leao sarà ancora una volta l’unica punta. In attesa del rientro di Zlatan, previsto per il 12 gennaio negli ottavi di Coppa Italia, sempre contro il Torino dell’ex Marco Giampaolo.

Ultimo aggiornamento: 20:23

