Milan, Yonghong Li fa causa al fondo Elliott: chiede 320 milioni di euro

A volte ritornano. Nei giorni nei quali il Milan passerà dal fondo Elliott a Investcorp – le firme sono attese entro venerdì 29 aprile, in quanto sabato 30 scade il periodo di esclusiva concesso al fondo del Bahrain, ma se ci saranno problemi tecnici slitterà tutto alla prossima settimana – riappare il misterioso cinese Yonghong Li, ex proprietario del club di via Aldo Rossi.

Secondo Il Sole 24 Ore, avrebbe avviato una causa con istanza di risarcimento pari a 320 milioni di euro, ovvero la cifra che corrisponde alla plusvalenza che Elliott otterrà dalla vendita della società. Con l’acquisto del Milan da parte di Yonghong Li, ufficializzato nell’aprile 2017, in casa rossonera si chiuse ufficialmente la trionfale epopea di Silvio Berlusconi, ma l’era cinese durò il breve volgere di poco meno di 15 mesi, dato che nel luglio 2018 il Fondo Elliott, ovvero uno dei principali finanziatori di Li, subentrò alla guida del Milan. Tutto questo per l’inadempimento da parte di Yonghong delle proprie obbligazioni verso il fondo d’investimento americano, ovvero la mancata restituzione dei 303 milioni prestati dall’hedge fund di Gordon Singer per completare il closing, che precedette la rimozione dall’incarico di presidente per giusta causa. Adesso torna con questa indiscrezione, proprio nei giorni cruciali del cambio di proprietà del Diavolo, al momento primo in classifica, con due punti di vantaggio sull’Inter.