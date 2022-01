Milan, ecco Lazetic: i retroscena sul 'Nuovo Vlahovic' che ha già stregato la Serie A

Il Milan scommette su Marko Lazetic, giovane attaccante della Stella Rossa e nipote dell’ex Torino e Lazio, Nikola. Definito in Serbia ‘il Nuovo Vlahovic', è stato scelto dal ds Massara per sostituire subito il deludente Pellegri. Un colpo in prospettiva, insomma, che i rossoneri contano di definire nell'incontro delle prossime ore con i suoi agenti. Confermato anche l'accordo con lo Stella Rossa: 3-4 milioni di euro per il cartellino, più bonus e una percentuale sulla rivendita. Il classe 2004 piaceva molto anche al Torino e ad un'altra società italiana. Il Milan ha deciso di bruciare ora la concorrenza, per evitare un ritorno anche dei club stranieri.

I numeri di Marko Lazetic

«Quando e se arriverà cercherò di capire che giocatore è», ha commentato l'allenatore Stefano Pioli, al termine della sfida con la Juventus. È un calciatore tecnico, forte fisicamente e con il fiuto del gol. Nonostante le giovane età, può vantare già 17 presenze in prima squadra. Ha esordito invece in Europa League contro il Ludogorets. A lanciarlo è stato proprio l'ex interista, Dejan Stankovic. In Patria si parla molto bene di lui, anche c'è chi preferisce rimandare paragoni con il bomber della Fiorentina che tanto piace alla Juventus.