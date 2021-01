Sbarco in serata, poi visite e firma sul contratto fino a giugno, più opzione per un’altra stagione. È già iniziata l’avventura di Mario Mandzukic con il Milan. L’attaccante croato, libero dopo l’esperienza in Qatar, ha accettato immediatamente la proposta targata Maldini della scorsa settimana. Decisivo il sì di Ibrahimovic, che avrà quindi come vice un bomber esperto e ambizioso. Così come quello del tecnico Pioli, punto di riferimento costante del ds Massara. Confermati i dettagli contrattuali: il croato ex Juve guadagnerà circa 2 milioni di euro per i prossimi mesi, ai quali andranno aggiunti i bonus e premi. La sigla per la stagione 2021/2022 scatterà, invece, in base al raggiungimento di alcuni obiettivi. E il mercato del Milan non finisce qui. Perché, come da programma, la società rossonera ha chiuso per Tomori del Chelsea. Il giovane difensore è atteso in Italia per le visite e i test medici: sarà subito a disposizione di Pioli.

Ultimo aggiornamento: 19:34

