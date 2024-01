Milan-Bologna si ferma per un minuto per solidarietà a Maignan contro il razzismo. San Siro si illumina: cosa è successo

«Così come l'oscurità non conduce fuori dall'oscurità, l'odio non conduce fuori dall'odio, solo l'amore lo fa». È questa la frase di Martin Luter King che è apparsa sui tabelloni di San Siro dove si sta giocando Milan-Bologna. La partita si è fermata per un minuto al 16' del primo tempo con i giocatori che hanno cominciato ad applaudire l'iniziativa della Lega Serie A.

Insulti razzisti a Maignan, l'Udinese giocherà una gara a porte chiuse. «Discriminazione in più occasioni»

Milan-Bologna si ferma: cosa è successo

Mentre i calciatori stavano giocando si sono fermati per combattere il razzismo con un minuto di silenzio.

Dal 16' al 17', infatti, sia i milanisti che i bolognesi si sono fermati con i tifosi che hanno accompagnato l'iniziativa prima senza emettere rumori e poi con un lungo applauso. Il gesto è stato organizzato in seguito a ìgli insulti razzisti rivolti dai tifosi dell'Udinese a Maignan nello scorso fine settimana.