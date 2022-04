Diretta Milan-Bologna 0-0: Maignan salva su Barrow, ospiti vicini al vantaggio

Il Milan non vuole perdere la testa della classifica. A San Siro i rossoneri ospitano il Bologna nel posticipo della 31esima giornata di Serie A: dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta e dell'Inter sulla Juventus, per Pioli non c'è altro risultato che la vittoria. Il tecnico sceglie Tonali a centrocampo e Giroud in attacco, Mihajlovic (che non è in panchina) con Barrow-Aebischer più Arnautovic.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Aebischer, Dijks; Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.