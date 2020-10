Milan, 39 anni per Ibrahimovic. Pioli rassicura: «L'ho sentito, sta bene»

Per Zlatan Ibrahimovic è un compleanno, il 39esimo, in isolamento per via della positività – riscontrata il 24 settembre – al Coronavirus. «L’ho sentito, sta bene», ha rassicurato Stefano Pioli, alla vigilia del match di San Siro contro lo Spezia. Al posto dello svedese, potrebbe giocare titolare uno tra Colombo e Rafael Leao.



Ibrahimovic. «Ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri, sta bene. Gli dispiace passare una giornata così senza la sua famiglia, gli facciamo tutti gli auguri».



Rio Ave. «Era un obiettivo troppo importante per noi, stavamo controllando la gara poi si è fatta difficile. Pensiamo al presente e dentro il presente cerchiamo di costruire un futuro positivo. È da queste situazioni che si esce più maturi, siamo usciti più forti e pronti per i prossimi impegni».



Condizione fisica. «Il nostro percorso è lungo, dovremo abituarci. A qualche giocatore ho chiesto uno sforzo importante, valuterò bene oggi, dal punto di vista mentale e fisico è stata una gara molto dispendiosa. Dobbiamo abituarci alle rotazioni».



Hauge. «Potrebbe, lo abbiamo conosciuto ieri. A livello fisico sta bene, probabilmente sta meglio di noi, è altrettanto vero che dovrà capire alcune situazioni. Sarà convocato, poi vedremo». Ultimo aggiornamento: 16:01

