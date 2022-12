Mihajlovic, la moglie Arianna e la dedica per il primo Natale senza Sinisa: «Prega, sorridi, pensami»

Primo Natale senza Sinisa in casa Mihajlovic. E la moglie Arianna, che festeggia con i figli e la nipotina Violante ha dedicato al marito, venuto a mancare la settimana scorsa, un pensiero nelle Stories di Instagram. «La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto», recita il celebre brano di Henri Scott Holland.

Il Natale in famiglia

Arianna lo condivide tra una story in cui gioca con la nipotina e l'altra. «Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora - recita il brano - Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami!».