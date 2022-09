Mihajlovic esonerato dal Bologna: fatale il pari con lo Spezia. De Zerbi sostituto sulla panchina?

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. La società a breve ufficializzerà la decisione di sollevarlo dall'incarico. L'esonero arriva dopo un inizio di campionato balbettante da parte dei rossoblù, che nelle prime 5 giornate di Serie A hanno messo insieme solo 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte). Durante un incontro che si è tenuto oggi a Roma, la società ha comunicato al tecnico serbo l'esonero. Per Mihajlovic si chiude dunque la lunga parentesi al Bologna iniziata a gennaio 2019.

Bologna, Mihajlovic esonerato: chi arriva al suo posto?

La società felsinea guarda già al futuro: il sogno è Roberto De Zerbi, reduce dall'esperienza allo Shakhtar Donetsk, ma l'ex allenatore del Sassuolo non ha ancora sciolto le riserve. Un altro nome caldo è quello di Thiago Motta, libero dopo l'ultimo campionato allo Spezia. Piace molto Paulo Sousa, ex Fiorentina e ct della Polonia. Da non trascurare neanche la pista che porta a Claudio Ranieri.

Victoria Mihajlovic: «Non sanno quello che fanno»

Sui social in tanti hanno espresso il proprio dissenso per la decisione presa dal Bologna. I supporter rossoblù, infatti, erano molto legati alla figura di Sinisa Mihajlovic, per le salvezze ottenute e per come ha onorato la maglia nonostante la terribile malattia con cui ha dovuto combattere negli ultimi anni. Una delle figlie dell'allenatore serbo, Victoria, ha condiviso su Instagram diversi messaggi da parte di tifosi in favore del padre (e contro la società). Un post in particolare recita: «Non sanno quello che fanno».