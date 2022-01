Mihajlovic: «Sono l'allenatore più pagato al mondo perché alleno la primavera»

Sinisa Mihajlovic, alla vigilia dell'incontro con l'Inter ospite ma in attesa di capire le decisioni della Lega, fa capire la situazione che si sta vivendo in casa rossoblù: «Abbiamo 8 positivi, due infortunati e due in coppa d'Africa: in questi giorni sono l'allenatore più pagato al mondo perché alleno la primavera e guadagno un sacco di soldi. Noi la prepariamo e la giochiamo, ma è un doppio lavoro perché ogni giorno ti svegli e devi ricominciare da capo. Noi domani saremo in 11 in campo così come loro, non vogliamo alibi. E comunque siamo inferiori all'Inter anche al completo». Quanto ai dubbi sulla prosecuzione della Serie A nella nuova ondata di contagi, «cerco sempre di pensare positivo, ma vedo che tanti altri sport li hanno fermati tutti. C'è però anche da considerare che non ci sono tante date disponibili. Io preparerò le partite come se si dovesse giocare, poi mi adatterò in base a quello che succederà». «Il calcio è bello proprio perché non c'è mai nulla di scontato. Bisogna pensare positivo e andare avanti, non c'è altra scelta».

