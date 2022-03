Belgio, addio a Miguel Van Damme: l'ex portiere aveva 28 anni

E' morto di leucemia all'età di 28 anni. Il calcio belga piange Miguel Van Damme, ex portiere del Cercle Bruges. Van Damme combatteva da anni contro la malattia che, purtroppo, lo ha portato via all'affetto dei suoi cari. E' stata proprio sua moglie a comunicare la scomparsa di Van Damme: «Il nostro caro papà, ieri sera, è partito per la sua ultima partita, una partita che non si può più vincere. Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l'hai fatto di nuovo a modo tuo… fortissimo. Hai combattuto come un leone. Siamo grati per quello che eri. Un esempio per molti». E poi l'emozionante saluto attraveerso i social: «Riposa ora tesoro, te lo sei più che guadagnato, ora sei libero da ogni dolore».

L'addio del club a Van Damme

Anche il Cercle Brugge, il club di Van Damme, il Cercle Brugge, ha ricordato così il giocatore: «Le parole non bastano per descrivere quello che stiamo provando anche se sapevamo che le cose non andavano bene da un po'. È un giorno estremamente difficile nei quasi 123 anni di storia del Cercle Brugge. Il nostro pensiero va a sua moglie Kyana, a sua figlia Camille, ai genitori di Miguel, a sua sorella Francesca, ma anche ai suoi tanti amici e familiari».