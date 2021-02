L'ex difensore Metzelder rinviato a giudizio per pedopornografia: processo ad aprile

Christoph Metzelder, ex di Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke, si sarebbe procurato e poi avrebbe inviato materiale pedopornografico. È questa l'accusa mossa in Germania al difensore tedesco, che è stato rinviato a giudizio e ad aprile dovrà presentarsi in tribunale per difendersi.

Secondo l'accusa raccontata dai media tedeschi, Metzelder avrebbe diffuso 29 tra foto e video, alcuni dei quali con immagini di minorenni che venivano violentati, e li avrebbe inviati a una donna di Amburgo, anche lei indagata. Una storia bruttissima, per la quale l'ex difensore però si dichiara innocente e respinge ogni accusa. Anche se qualche mese fa il tribunale di Dusseldorf parlava di "ammissione di colpa". Eppure quello di Metzelder è un personaggio che in Germania è sempre stato ritenuto un modello positivo: nel 2006 aveva fondato un'associazione per aiutare i ragazzi in difficoltà e nel 2017 aveva anche ricevuto una Croce federale al merito.

