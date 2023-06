Messi saluta il Psg: l'addio è ufficiale. L'Arabia lo attende ma il Barcellona ci prova. E Benzema si allontana da Madrid

La notizia certa data dal tecnico del Psg Galtier è che Messi alla fine della stagione lascerà i francesi. «Contro il Clermont sarà la sua ultima partita a Parigi». Un addio annunciato con all’orizzonte l’Arabia Saudita, meta di un viaggio criticatissimo, dove la Pulce potrebbe andare a giocare per i prossimi due anni per guadagnare un miliardo di euro. Si parla di un’offerta di queste proporzioni ma, alla finestra, rimane sempre il Barcellona che lo vorrebbe rivedere in maglia blaugrana. Laporta non può permettersi di prenderlo e allora il colpo di genio sarebbe quello di un intreccio con l’Inter Miami del presidente Beckham che lo potrebbe tesserare e girare in prestito in Spagna.

«Messi in Arabia Saudita, affare concluso». Ma poi il fratello smentisce: «Fake news»

Pagando pure lo stipendio. Sembra fantacalcio ma potrebbe diventare realtà, soprattutto se dovesse vincere il cuore. In Arabia, però, dopo aver preso Ronaldo – zero titoli per lui in stagione – non vogliono fermarsi, e hanno messo nel mirino anche Benzema: l’Al Ittihad sarebbe pronto a sborsare 200 milioni di euro per 2 anni. «Se lascio il Real? Ho una partita sabato, perché parlare del mio futuro. La realtà è diversa da internet» ha dichiarato il francese ad un evento organizzato da Marca. Non ha chiuso all'addio dopo 14 anni. E, al momento solamente Modric, un altro che sembrava destinato a giocare dall’altra parte del Mondo, avrebbe deciso di rimanere con Ancelotti.

Per il momento, ovviamente.