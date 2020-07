Messi, divorzio dal Barcellona: in Spagna ne sono sicuri

La bomba l'ha sganciata nella notta Cadena Ser, la prima radio spagnola. Ed è stata ripresa da tutti i quotidiani iberici: Messi ha bloccato le trattative di rinnovo col Barcellona. E, l'anno prossimo, alla scadenza naturale del contratto, lascerà il blaugrana. Una notizia choc che ha già fatto il giro del mondo. In un momento cosi delicato per la società spagnola, adesso a -4 dal Real Madrid nella Liga, e ancora in corsa per la Champions, è un colpo che potrebbe destabilizzare l'ambiente catalano. Ed è sotto questa lente che il Mundo Deportivo, da sempre vicino alla società, legge la notizia. Perché Messi, intuendo la situazione, punterebbe a far cadere la giunta direttiva societaria per anticipare le elezioni previste il prossimo anno. Se così fosse, sarebbe anche inevitabile il cambio in panchina con Setien che dovrebbe fare immediatamente le valigie. La "Pulce" infatti, fresco dei 700 gol in carriera, vuole la Champions, che non vince ormai da 5 anni. E arrivare all'appuntamento di agosto con queste frizioni all'interno della rosa potrebbe essere deleterio. Una mossa politica quindi, che è evidente non aiuta sotto nessun senso. Ma ormai la bomba è lanciata. E in Spagna non si parla d'altro. Ultimo aggiornamento: 12:12

