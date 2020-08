Messi lascia il Barcellona, ha comunicato con un fax di volersene andare: «Via gratis»

Leo Messi vuole lasciare il Barcellona. Il fuoriclasse ha inviato un fax alla società esprimendo la sua volontà di dare esecuzione alla clausola prevista nel suo contratto con la quale può lasciare unilateralmente il club alla fine di ogni stagione. In linea di principio quella clausola si è conclusa prima del 1 giugno, ma la particolarità di questa stagione dovuta al coronavirus apre la strada alla richiesta ora di essere rilasciato.

Messi ha annunciato al Barcellona che intende lasciare il club, ma la cosa più clamorosa è che intende farlo gratis: lo riferisce il media argentino TycSports, dopo che il quotidiano Olè aveva annunciato per la giornata la decisione definitiva del numero 10. Messi avrebbe inviato un burofax, un messaggio certificato, riferendo di avvalersi della clausola che lo svincola a parametro zero a fine stagione. I legali del Barca sostengono però che la clausola scadeva il 10 giugno.

«La clausola per lo svincolo gratis è scaduta, quindi Messi non se ne può avvalere». Si profila una clamorosa guerra legale tra il Barcellona e l'asso argentino, dopo che il 10 ha fatto recapitare al club catalano, attraverso i suoi legali, un fax certificato nel quale annuncia la sua intenzione di andar via e di farlo gratis, secondo una clausola del contratto. Ai legali di Messi hanno risposto i legali del Barca: la clausola scadeva il 31 maggio, dunque secondo Sport.es la richiesta di Messi «non ha sostanza legale».

Dopo il suo incontro con Ronald Koeman venerdì scorso, in cui l'argentino aveva già avvertito l'allenatore di sentirsi più fuori che dentro, Messi non ha tardato a prendere una decisione che rappresenta un terremoto nel pianeta del calcio. La notizia dell'anno senza dubbio, che il capitano del Barça ed emblema del club in più dell'ultimo decennio, il miglior giocatore nella storia del club catalano, vuole lasciare, e gratuitamente, il club dove è stato negli ultimi 20 anni.

«Messi non parteciperà più ai test questo fine settimana o agli allenamenti. La decisione è definitiva». Lo scrive su Twitter il cronista sportivo di Onda Cero Radio Alfredo Martinez.

Carles Puyol, uno dei miti dei blaugrana, appoggia la decisione di Messi di lasciare il Barcellona. «Rispetto e ammirazione, Leo. Tutto il mio appoggio, amico», scrive su Twitter.



