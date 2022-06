Messi fa il suo debutto come attore: sarà in tv nel 2023 con "Los Protectores"

Leo Messi segue le orme di Francesco Totti e prova la carriera nel piccolo schermo. A differenza però dell'ex capitano della Roma, alle prese soprattutto con spot commerciali, Messi tenta la strada della recitazione. "La Pulce" debutterà infatti in tv come attore facendo un cameo nella serie televisiva "Los Protectores". Accanto a lui volti noti argentini, come come Adrián Suar (Renzo 'Mago' Magoya), Andrés Parra (Reynaldo 'Colombia' Morán) e Gustavo Bermúdez (Carlos 'Conde' Mendizábal). C'è grande attea per la serie che sbarcherà in tv nel 2023. Messi farà il suo esordio nella seconda stagione in una fiction girata tra Buenos Aires e Parigi.