Messi a Koeman: «Ora più fuori che dentro il Barcellona»

Le voci su un malessere di Messi, accostato sia all' Inter sia aldi Guardiola , si rincorrevano da settimane, sin da quando l'argentino era entrato in rotta di collisione col club per la trattativa sulla riduzione degli stipendi per il lockdown. Poi la pesante debacle in Champions, l'8-2 subito dal Bayern ai quarti, ha fatto precipitare la situazione.

Il club ha indetto nuove elezioni, cacciato il ds Abidal e esonerato il tecnico Setien, subito ingaggiato Ronald Koeman, che ieri alla presentazione aveva detto: «Spero che Messi resti a lungo qui, ma voglio giocatori felici. Devo parlare con lui».

Oggi la convocazione dell'incontro. Secondo Rac1, il club avrebbe preso atto delle pesanti parole del giocatore, facendo però presente che Messi ha ancora un anno di contratto.