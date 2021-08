Messi al Psg, è ufficiale: arriva l'annuncio via social

Inizia anche ufficialmente la nuova avventura di Messi col Psg. Khalifah Bin Hamad Al Thani, fratello del proprietario del Psg, ha infatti postato su twitter una foto della Pulce con la maglia della formazione transalpina. «La trattativa è terminata, presto l'annuncio» il messaggio dell'emiro. L'ormai ex Barça ha firmato un contratto biennale, più opzione per un'altra stagione, da circa 35 milioni di euro all'anno. A Parigi ritroverà l'amico Neymar, che si è rivelato fondamentale per la sua decisione.