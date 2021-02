Mertens, che paura: l'aereo privato finisce fuori pista durante l'atterraggio

Non è un momento facile per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli sabato stava rientrando in Belgio per una visita alla caviglia sinistra che non gli dà tregua, ma l'aereo privato che aveva noleggiato è finito fuori pista al momento dell'atterraggio all'aeroporto di Deurne. A raccontare l'episodio è stato il quotidiano belga "Het Laatste Nieuws": il velivolo, probabilmente a causa delle condizioni meteo sfavorevoli vista la tantissima pioggia che aveva colpito la zona, è scivolato fuori pista lasciando sul terreno i segni delle ruote e i solchi dovuti alla fusoliera dell'aereo. Le foto poi testimoniano come si sia fermato ad alcuni metri dalla pista.

La manovra per fortuna non ha provocato danni e sia Mertens che le altre persone che erano sull'aereo non hanno riportato ferite. Solo un grande spavento per l'attaccante, che era rientrato in patria per recarsi alla clinica "Move to Cure" dove Lieven Maesschalck, il fisioterapista della nazionale belga che si è già occupato di lui, lo sottoporrà a un'altra visita per risolvere il suo infortunio alla caviglia.

