Papera Meret in Empoli-Napoli, Pinamonti ringrazia e segna il 2-2

Carta del portiere del Napoli Meret nella sfida fuori casa contro l'Empoli. Il numero uno della squadra ospite ha tergiversato in area di rigore, così l'attaccante avversario Pinamonti si è fiondato contro di lui e, mentre Meret stava effettuando il rinvio, ha intercettato il lancio segnando il momentaneo 2-2. Sfida poi che si è conclusa con la vittoria della squadra toscana per 3-2. Per il numero 99 dell'Empoli è il settimo gol di stagione.

Parera Meret contro l'Empoli, il video

La carta di Meret, ha coinvolto il numero 1 del Napoli, ha coinvolto l'episodio che ha visto Benzema (l'attaccante del Liverpool) e Karius durante la finale di Champions League nella stagione 2017/218. In quell'occasione l'attaccante francese aveva sfruttato l'errore dell'estremo difensore della squadra inglese, portando in vantaggio per 1 a 0 i suoi. Non l'unico svarione della serata per Karius, che aveva sbagliato anche sul 3-1: con un'altra carta sulla doppietta di Bale.

Empoli-Napoli 3-2, rimonta incredibile degli uomini di Andreazzoli al Castellani

Spalletti: è colpa mia

«Prendo atto di quello che accade, immaginarsi un finale così era difficile. Ma sono partite in cui gli avversari lottano con l'attenzione giusta, come hanno fatto tutto l'anno, mentre noi sul finale abbiamo perso attenzione, fatto qualche errore che non dovevamo fare. Il responsabile sono io di questa squadra, dell'atteggiamento sia tecnico che mentale, quindi devo pagare io le conseguenze di quello che fa la squadra»: ai microfoni di Dazn, nel dopopartita di Empoli-Napoli, Luciano Spalletti si assume le responsabilità del tracollo dei partenopei. «Una squadra come la nostra deve avere un atteggiamento diverso - ha aggiunto - Poi quando si commettono leggerezze, subentra un pò di timore e il resto lo fanno gli avversari che hanno forza e qualità. L'Empoli non vinceva da tempo, ma ha sempre giocato bene. Dovevamo aspettarci una squadra con questa fame, l'avevo detto anche ieri».