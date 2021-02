Pisa-L.R. Vicenza: gol impossibile di Meggiorini, sembrava Djorkaeff

Un calcio d'angolo con palla indirizzata sul primo palo, ribattuta da un difesore e destinata a perdersi in una zona innocua del campo. Sviluppo previsto da 21 dei giocatori in campo, non per Meggiorini. L'attaccante del Lanerossi Vicenza non ci pensa su, si avvita in aria e con una rovesciata "impossibile" mette la palla sotto la traversa per l'incredulità del portiere del Pisa. E' lo 0-2, ma fosse basket sarebbe stato un tiro da tre... A molti ha ricordato la rete che Djorkaeff segnò alla Roma con la maglia dell'Inter a San Siro nel '97, gesto tecnico che finì sulle tessere d'abbonamento nerazzurro nella stagione seguente.

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA