Media company, la Lega di A approva l'offerta di Cvc

Svolta storica per la Serie A. È stata infatti approvata all'unanimità nell'assemblea di Lega di oggi svoltasi a Roma l'offerta del fondo Cvc-Advent-Fsi per il 10% della media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi della Serie A.

«Ringrazio tutti i presidenti e i fondi di private equity che credono nella nostra industria e sono disposti a investire un miliardo e 700 milioni in questo periodo storico per avere il 10% della società che gestirà i diritti commerciali del campionato di calcio di Serie A. Però non è ancora nulla di definitivo». Lo ha detto il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino al termine della assemblea di Lega che ha votato all'unanimità l'ingresso dei fondi. «Oggi abbiamo votato un accordo all'unanimità, abbiamo accettato l'offerta finanziaria ma non abbiamo ancora chiuso, non c'è ancora nessun impegno vincolante. È tutto il normale processo che riguarda un'operazione complessa come questa», ha aggiunto Dal Pino.

«La cosa che dà più felicità è pensare che in un momento così drammatico per tutto il Paese e per questa industria ci sia la capacità del sistema Serie A di fare. Abbiamo inventato un modello di business e ci abbiamo creduto tutti insieme. Durante il percorso, come una grande famiglia, ci sono stati dei momenti di discussione ma siamo arrivati a fare qualcosa di unico. Siamo ancora nel percorso bisogna arrivare in cima alle scale, noi abbiamo fatto parecchi di passi ci stiamo avvicinando», ha sottolineato il numero uno della Lega di A.

