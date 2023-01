Calciatrice incinta, il Lione non le paga lo stipendio: Gunnarsdottir (ora alla Juventus) sarà risarcita

Sara Björk Gunnarsdóttir, capitano della nazionale islandese di calcio e giocatrice della Juventus, ha vinto la vertenza contro il suo ex club, il Lione, che non le aveva pagato l'intero stipendio durante la gravidanza e ha salutato la sentenza come un «campanello d'allarme per i club».



La centrocampista 32enne è passata alla Juventus dopo aver lasciato il club Olympique Lyonnais e aver giocato a Euro 2022 con l'Islanda. Rimasta incinta all'inizio del 2021, la Gunnarsdttir si era rivolta alla Fifpro (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels) per presentare il suo reclamo alla Fifa.



Le cifre

L'ente ha stabilito che il club deve pagare l'intero importo dovuto, pari a 82.094 euro. Fifpro ha postato su Twitter: «La storica sentenza di Sara Björk Gunnarsdóttir contro l'ex club Olympique Lyonnais dà un messaggio chiaro ai club e ai calciatori di tutto il mondo. La rigorosa applicazione dei diritti di maternità è esecutiva».

This story is bigger than me! It’s a wake up call for all clubs and it’s a message to all players that if they get pregnant or want to get pregnant during their career they have their rights and guarantees!@PlayersTribune @FIFPRO https://t.co/Rnzj7lua9g — Sara Björk (@sarabjork18) January 17, 2023



La Federazione ha descritto la sentenza in un comunicato come la prima del suo genere da quando i regolamenti sulla maternità della Fifa sono entrati in vigore nel gennaio 2021. «Avevo diritto al mio intero stipendio. Fa parte dei miei diritti, e questo non può essere contestato, nemmeno da un club grande come il Lione. Questo non è 'solo un business'. Riguarda i miei diritti come lavoratrice, come donna e come essere umano», ha commentato la calciatrice, La vittoria è più grande di me. È una garanzia di sicurezza finanziaria per tutti i giocatori che vogliono avere un figlio durante la loro carriera»