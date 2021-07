Marusic spegne le polemiche: «Abbiamo fatto tutti il vaccino». E sul futuro: «Sono contento qui»

«Abbiamo fatto tutti il vaccino stamattina». Così Adam Marusic in conferenza spegne le voci di elementi "No vax" nella Lazio. Anche se, per altri motivi, mancano nell’elenco delle prime dosi effettuate alle 11 ad Auronzo almeno 3 giocatori del gruppo. Il terzino rassicura anche sul suo futuro: «Sono contento qui, sto parlando del rinnovo con il club, vediamo che succede. Adesso penso solo a lavorare al meglio possibile, voglio giocare come l'anno scorso senza infortuni e tornare con questa squadra in Champions».

APPROFONDIMENTI CALCIO Lazio, che show con Sergej e Luis CALCIO Lazio, Lotito fa vaccinare la squadra: pressing sugli scettici LAZIO, A SARRILANDIA L'UNIONE FA LA FORZA Lazio, a Sarrilandia l'unione fa la forza RITIRO Lazio, le foto all'arrivo ad Auronzo. Luis Alberto grande assente FORMELLO Lazio, Sarri difende Muriqi e minaccia di cacciare chi lo insulta

Marusic e il futuro alla Lazio

Sarri nel suo 4-3-3 lo considera già un punto fermo: «È cambiato il modo di giocare, giochiamo a 4 in difesa, fino adesso abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare tanto, speriamo sia un buon anno». Già il titolare a destra, ma è disponibile al trasloco: «Ho fatto il quinto e il terzo, in nazionale gioco terzino da 6 anni. Il nuovo tecnico vuole che saliamo, è una cosa buona, per me non ci sono problemi a giocare terzino destro o sinistro. Ci vuole tempo per tutto, per adattarsi a ciò che vuole. Sono cresciuto tanto, spero che non ci siano problemi, per ora sto bene».