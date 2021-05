Serie B, Maria Marotta fa la storia: è il primo arbitro donna in serie cadetta

Sarà Maria Marotta il primo arbitro donna a dirigere un incontro di Serie B: la 37enne di San Giovanni a Piro (Salerno) è stata designata dal CAN (Commissione Arbitri Nazionale, ndr) per essere il fischietto di Reggina-Frosinone, partita in programma lunedì alle 14:00 e utile per la 19^ giornata di ritorno del campionato cadetto.

Un momento storico per il calcio italiano, che fa debuttare in Serie B la Marotta dopo che la stessa era già diventata internazionale nel 2016 all'interno delle competizioni femminili.