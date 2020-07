Real, Mariano Diaz positivo al Covid 19: salterà la gara con Il City in Champions

La notizia arriva dai media spagnoli e subito dopo la conferma viene anche dal Real Madrid:Mariano Diaz, attaccante del club campione di Spagna è risultato positivo al coronavirus nei test effettuati ieri: il giocatore è ora in isolamento presso il proprio domicilio. iLo chiarisce il comunicato del Real, annunciando la positività di Mariano Diaz al Covid 19 dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati dai Blancos: « Il calciatore è in perfetto stato di salute e si trova in isolamento domiciliare ». Nella nota si legge anche che l'attaccante « seguirà il protocollo sanitario vigente » . Il giocatore dominicano dovrà dunque rinunciare alla sfida di Champions League in programma il prossimo 7 agosto col Manchester City. Ultimo aggiornamento: 14:45

