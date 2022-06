Verratti, furto in villa a Ibiza (di proprietà di Ronaldo): bottino da 3 milioni e nessun segno di effrazione

Vacanza da incubo per Marco Verratti a Ibiza. Il centrocampista del Psg ha subito domenica un furto nella casa dove alloggia sull'isola spagnola. La proprietà della villa, secondo quanto riportato da Diario de Ibiza, è di Ronaldo Luis Nazario de Lima, il Fenomeno. La casa in questione si trova nella zona di Cala Jondal, nel comune di Sant Josep.

Verratti derubato a Ibiza: rapina da 3 milioni in villa

Non è ancora stato confermato, ma il valore totale degli oggetti rubati potrebbe ammontare a 3 milioni di euro. Al momento del furto non era presente nessuno in casa. Marco Verratti ha presentato denuncia nelle prime ore di lunedì. Nei vari ingressi della casa non ci sono comunque segni che lasciano pensare a una forzatura della porta o a un furto.