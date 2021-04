Real Madrid, Marcelo chiamato alle elezioni. A rischio il ritorno col Chelsea

Ennesimo imprevisto in casa Galacticos, dopo i numerosi infortuni che hanno complicato questa seconda parte di stagione. Questa volta non infortunio però, ma.. una tornata elettorale. Il terzino destro brasiliano Marcelo, protagonista nella semifinale di andata di Champions' League di ieri sera contro il Chelsea a Valdebebas, molto probabilmente sarà costretto a saltare la gara di ritorno a Stamford Bridge in quanto è stato sorteggiato per prender parte agli scrutini per l'elezione dell'Assemblea di Madrid.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE A Pulisic risponde Benzema: tra Real e Chelsea finisce 1-1. Si decide... CHAMPIONS LEAGUE Manchester City, Guardiola: «A Parigi per vincere. Foden e... CHAMPIONS LEAGUE Psg, Pochettino: «Col City sarà battaglia. Neymar?...

Il tutto è garantito dalla cittadinanza spagnola posseduta dal calciatore, ma la sua partecipazione alle elezioni, previste per il giorno prima della partita - il 4 maggio - gli impedirebbe di rispettare i protocolli anti-covid, che non consentono ai calciatori di viaggiare il giorno stesso della partita.

Superlega, Zidane: «Sanzioni Uefa? Assurdo immaginare la Champions senza il Real Madrid»

Un'assenza importante, quella di Marcelo, che pur non brillantissimo nella partita di andata, ha potuto colmare le importanti assenze di Mendy e Sergio Ramos, che restano allo stesso modo in dubbio per il ritorno. Un'altra gatta da pelare per il Real Madrid, quindi, che per il momento si è visto respingere tutte le richieste.