Maradona, Valdano in lacrime durante la diretta Champions

Una delle serate più tristi della Champions League, uno di quei momenti in cui non vorresti davanti a te il puntino rosso della telecamera accesa, in diretta. Quel momento lo ha vissuto Jorge Valdano, un altro poeta del calcio argentino, ex compagno di squadra di Diego Armando Maradona. Insieme a lui campione del mondo nel 1986. Valdano, stasera impegnato nei commenti della serata di calcio per la tv Movistar, non ha potuto "dribblare" la domanda sulla morte di Diego: «La notizia mi ha sorpreso molto. Come tutti, mi fa molto male. Per il giocatore e per l'uomo. Ho molti ricordi, che mi fanno sorridere quando mi vengono in mente»

La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Las lágrimas de Valdano son las lágrimas de todos. #AD10SMaradona pic.twitter.com/TimCWZHwns — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020

