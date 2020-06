Diego Maradona preoccupa i fan: si abbassa i pantaloni e balla, ma non riesce a parlare

Diego Armando Maradona

coronavirus

Un día nos diste goles, hoy solo nos das vergüenza ~ Maradona ~ 😖 pic.twitter.com/A3ylUl6Xhv — Lanata Forever (@LanatoForever) June 22, 2020

Entre el "bombón asesino" que baila Diego A. Maradona y la Pandemia, no se que es más grotesco y terrorífico 😱😱👇👇👇👇🤑🤑🤑 pic.twitter.com/mSY4agVDi5 — ignacio suarez (@fantasmasuarez) June 22, 2020

Unche ha suscitato molta delusione e una ancora maggiore preoccupazione tra i fan di. A 34 anni esatti di distanza dagli storici gol all'Inghilterra nel Mondiale di Messico '86, un filmato dell'ex Pibe de Oro è diventato virale sui social, suscitando una forte apprensione tra tutti i fan dell'ex fuoriclasse del Napoli e della nazionale argentinaIn, la situazione delè di piena emergenza ed è ancora in vigore il lockdown decretato dalle autorità. Nonostante questo,, attuale allenatore del Gimnasia La Plata, si era riunito in una casa insieme ad alcuni amici e alla sua ex compagna, Veronica Ojeda. I due si concedono un ballo ma a preoccupare non poco è lo stato di salute, fisica e mentale, dell'ex fuoriclasse argentino., infatti, ancora una volta mostra difficoltà a parlare e, durante il ballo del 'Bombón Asesino', si abbassa i pantaloni e le mutande, mostrando le natiche a chi stava girando il video. Anche i più grandi fan di Maradona sono rimasti delusi e preoccupati da quanto immortalato da uno dei presenti alla festa. «È tutto grottesco e terrificante: una volta ci davi gol e felicità, ora proviamo solo vergogna» - si legge tra i commenti sui social - «Questo video dovrebbero vederlo tutti i giovani: quello che è stato il più grande calciatore della storia, oggi è uno straccio umano che non riesce neanche a parlare, dopo tanti anni di consumo di droghe pesanti e alcol».