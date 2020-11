«Maradona è morto da povero»: la rivelazione choc dall'Argentina. E' battaglia sull'eredità

"Maradona non aveva quasi più nulla sul conto in banca, se n'è andato in povertà". La rivelazione choc che sta generando clamore in Argentina e non solo è di Luis Ventura, giornalista argentino da anni vicino al Diez. In Italia lo riporta la Gazzetta.it. Dopo la morte, quindi, si profila una battaglia per l'eredità.

LA VICENDA

"La fortuna guadagnata a Dubai? Non ve n'era più traccia, quasi tutto sparito", ha garantito Ventura parlando in tv in Argentina, sottolineando come negli ultimi tempi Maradona abbia vissuto "esclusivamente dello stipendio che percepiva dal Gimnasia La Plata" (si stima intorno al milione di euro a stagione).

L'abbraccio dei due tifosi di River Plate e Boca Juniors, fuori dalla Casa Rosada, è solo una delle migliaia di immagini che ora dopo ora le timeline degli smartphone offrono a chi cerca notizie su Maradona. Gli altri guardano e riguardano su YouTube i gol di Diego, altri ascoltano le canzoni che composto la colonna sonora dei 60 anni de "El Pibe de Oro". Qualcuno scruta presente e futuro alla ricerca di un erede sportivo. Ma potrà mai esistere un erede di Diego Armando Maradona? La domanda resterà forse senza una risposta tra gli amanti del Calcio (c maiuscola).

In Argentina, invece, si parla di altri eredi, quelli nel senso giuridico della parola. Diego Armando Maradona ha cinque figli riconosciuti: Dalma, Giannina, Diego Jr., Dieguito Fernando y Jana. Oltre a questi tre nipoti.

Un episodio, pescato dai social, aveva fatto discutere a proposito di questo argomento. Maradona tempo fa pubblicò un video sui social in cui affermava di voler diseredare le figlie Dalma e Giannina a causa dei loro "dubbi" in merito al suo stato di salute. Dopo queste frizioni ci fu un riavvicinamento anche se la crisi familiare aveva scosso il "mondo Maradona". Pianeta fatto di beni e investimenti, dall'Argentina fino al resto del mondo.

Nel suo Paese, Diego possedeva 5 proprietà. Poi vari oggetti di lusso, dalle automobili (una Rolls Royce da 300 mila euro e una Bmw, entrambe ricevute ai tempi della sua esperienza nel Dubai) fino agli anelli: uno di brillanti da 300 mila euro donato dagli imprenditori bielorussi dove per un periodo Maradona è stato presidente della Dinamo Brest. Oltre a questo contratti di sponsorizzazione con varie aziende, tra cui la Konami colosso dei video giochi.

