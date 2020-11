«Maradona lasciato solo per 12 ore dai sanitari». L'avvocato Morla: l'ambulanza in ritardo di mezz'ora, idiozia criminale

«Maradona lasciato solo per 12 ore dai sanitari avrebbero dovuto occuparsi di lui». L'accusa arriva dall'avvocato Morla: l'ambulanza in ritardo di mezz'ora, idiozia criminale. Diego Armando Maradona, dunque, sarebbe stato «lasciato solo per 12 ore» dai sanitari che si sarebbero dovuti occupare di lui, accusa l'avvocato e cognato del campione argentino Matias Morla, che posta un duro comunicato su Twitter chiedendo un'indagine approfondita sulla vicenda.

APPROFONDIMENTI L'ULTIMO SALUTO Maradona, file e tensioni alla camera ardente. Oggi la sepoltura... ARGENTINA Maradona, l'autopsia: «Insufficenza cardiaca ha generato un... ARGENTINA Maradona, la tomba al cimitero 'Jardin de Bella Vista' a... IL RITRATTO Maradona morto, il campione "contro" con aureola e peccati SPORT Addio a Maradona, le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo SPORT Maradona, tensioni a Buenos Aires tra polizia e tifosi CALCIO Morto Maradona, Pelè: «Un giorno giocheremo insieme in... MONDO Maradona, file e tensioni per la camera ardente alla Casa Rosada ARGENTINA Maradona, i fan all'esterno della clinica a La Plata L'INTERVENTO Maradona, il 12 novembre scorso le dimissioni dall'ospedale dopo... CALCIO Maradona, contro l'Inghilterra il gol più bello della... CALCIO Messi a Maradona: «Ti mando tutta la forza del mondo» IL RITRATTO Morro Maradona, Dio del calcio dal cuore napoletano. Una vita tra... CALCIO Addio a Maradona, l'ultima intervista: il sogno che voleva...

Maradona, la tomba al cimitero 'Jardin de Bella Vista' a Buenos Aires: sepolto oggi accanto a mamma e papà

Maradona morto, il campione "contro" con aureola e peccati

Maradona, la tomba al cimitero 'Jardin de Bella Vista' a Buenos Aires: sepolto oggi accanto a mamma e papà

Maradona, file e tensioni per la camera ardente alla Casa Rosada

Ambulanza in ritardo

«L'ambulanza è arrivata in ritardo di mezz'ora, un'idiozia criminale», attacca ancora il legale che conclude. «Diego è stato un buon figlio, il miglior giocatore del mondo e una persona onesta».

Maradona morto, il campione "contro" con aureola e peccati Diòs gli diede una mano un giorno in Messico nell''86. Gli aveva dato anche due piedi che agivano come due mani di un uomo qualunque: davano carezze e ceffoni al pallone. Gli indicavano la via, la via del gol o quella d'un compagno che desse il colpo di grazia, senza poter sbagliare.





Alle 5.30 di mattina ora di Buenos Aires la coda verso la presidenziale Casa Rosada dove è esposto il feretro di Diego Armando Maradona è già di proporzioni incontrollabili pic.twitter.com/UFtDq8n7Xu — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 26, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA