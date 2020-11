Maradona, Juventus e Roma: amarcord emozionanti in due tweet

Diego Armando Maradona viene ricordato da ogni angolo del mondo, da milioni di persone e da tutti i club del calcio. Tra questi, in Italia, anche due "grandi avversari" come la Juventus e la Roma. I bianconeri, storici nemici sportivi di sempre degli azzurri, hanno scelto un video che vale più di mille altre parole. Il gol su punizione fatto proprio alla Juve da Maradona. Stagione 1985/86, un'esecuzione magnifica. In quei minuti dolorosa per i tifosi della "Vecchia Signora" ma, anni dopo e in questo giorno così triste, emozionante.



E poi quello della Roma. Negli anni '80 uno storico gemellaggio tra i tifosi giallorossi e quelli napoletani illuminava la sfida tra i due club con il nome di "derby del sole". E, sul profilo twitter ufficiale della Roma, è apparso un momento ripreso dalle telecamere. Dino Viola, indimenticato presidente della Roma, va verso Diego Armando Maradona e dice ai microfoni di Galeazzi: "Maradona gioca. E bene come sempre"

"Maradona gioca. E bene come sempre" pic.twitter.com/Waw7qIzG4G — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA