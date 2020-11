Maradona, Cabrini: «Sarebbe ancora vivo se fosse stato della Juve»

Antonio Cabrini entra a gamba tesa. «Maradona sarebbe ancora vivo se all'epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli», ha detto il campione del Mondo di Spagna 1982 e per tredici stagioni punto di forza bianconero, in un'intervista ad Anna Lo Calzo per l'emittente Irpinia Tv di Avellino.

«Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo - dice Cabrini - che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio. Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l'ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l'ambiente. L'amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato».

