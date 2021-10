Locatelli si sposa: «Ha detto sì». Chi è Thessa Lacovich, la «T» delle esultanze di Manuel

È un periodo decisamente fortunato questo per Manuel Locatelli. Gli Europei vinti con la Nazionale, il trasferimento alla Juventus, il gol nel derby e ora... il matrimonio. Con un post sui social il centrocampista bianconero annuncia le imminenti nozze con la fidanzata Thessa Lacovich. Locatelli scrive semplicemente «sì», pubblicando la foto della sua dolce metà che, quasi incredula, mostra l'anello al dito.

Chi è Thessa Lacovich, la «T» delle esultanze di Manuel

Thessa Lacovich e Manuel Locatelli sono fidanzati da 4 anni. La ragazza, 23 anni come il centrocampista della Juventus, viene da Costa Rica e si è trasferita in Italia per motivi di studio. I due formano una coppia molto affiatata, come testimonano i numerosi scatti sui social, ma anche la particolare esultanza di Locatelli: dopo ogni gol, il calciatore con le dita fa gesto della «T», l'iniziale della sua Thessa. La lettera «T», inoltre, sta anche per Teddy, il cagnolino della coppia scomparso da pochi mesi. Manuel e Thessa sono uniti più che mai e ora sono pronti a sugellare la loro unione con il «fatidico sì».