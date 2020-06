Mandragora, rottura del crociato: out cinque mese. Era stato avvicinato alla Roma

Era stato avvicinato alla Roma (scambio con Cristante, via Juventus), ora dovrà stare fermo almeno cinque mesi. L'Udinese ha annunciato, infatti, che il centrocampista Rolando Mandragora «ha riportato, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati oggi, la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto ad una visita specialistica a Roma, presso la clinica Villa Stuart, con il professor Mariani per definire l'iter terapeutico. L'Udinese, profondamente dispiaciuta per l'incidente occorso e ben conoscendo lo spirito guerriero di Rolando, gli augura una veloce guarigione» Ultimo aggiornamento: 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA