«E' stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla juventusfc per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della Coppa Italia e a Ciroi Imobile per aver vinto la scarpa d'oro! #Mancio». È il consuntivo finale della stagione agonistica che il ct degli azzurri, Roberto Mancini, ha affidato a un tweet sul proprio account ufficiale.

